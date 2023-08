Bandidos dão de cara com a GCM após assalto e são baleados em Osasco

Bandidos dão de cara com a GCM após assalto e são baleados...

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco atirou contra dois indivíduos que haviam acabado de roubar a mochila de uma mulher que estava em um ponto de ônibus. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (25), no Jardim Veloso.

Uma câmera de monitoramento registrou a ação rápida do GCM logo após o crime, por volta das 5h48. Ao perceber o assalto, o guarda sai do carro e aponta a arma para os suspeitos que estavam em uma moto e vinham em sua direção.

Quando ele observa que os suspeitos não vão parar e avançam com a motocicleta, dispara contra os acusados, que caem no chão. Em seguida, o GCM volta no carro para pegar o celular e chamar reforço.

“Um dos indivíduos estava com a mão sobre a cintura e coberta pela blusa durante o assalto. A resposta foi rápida, o guarda se identificou, pediu para que eles deitassem ao solo, mas vieram em direção ao guarda e a resposta não poderia ser outra”, disse o coordenador da GCM de Osasco ao “Brasil Urgente”, da Band.

Os dois indivíduos foram levados ao hospital, não tinham passagem pela polícia e vão responder por roubo e resistência. A vítima, uma controladora de acesso, de 49 anos, teve a mochila restituída após o susto.

