Bandidos roubam caminhão de carnes e fazem dois reféns em Osasco

Três homens armados roubaram um caminhão que transportava uma carga de carne vegetal, em Osasco, na madrugada de quinta-feira (24). O motorista e a sua mulher ficaram reféns dos criminosos.

O caminhão saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi fechado pelo veículo em que os bandidos estavam na Rodovia Castelo Branco, na altura do Km 18. Um dos homens manteve o caminhoneiro e sua esposa reféns dentro do carro enquanto os outros dois bandidos dirigiam o caminhão. As vítimas foram deixadas perto de um hipermercado.

Com base nas informações do rastreador, o caminhão foi encontrado pela Polícia Civil no bairro Garcia, em São Roque. No veículo estava apenas documentos pessoais das vítimas. Já a carga de carne foi levada e o valor do prejuízo não foi informado.

