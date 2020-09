Osasco tem um candidato a vereador para cada 903 habitantes

Começa neste domingo (27) a campanha eleitoral para as eleições municipais de 15 de novembro. Osasco tem sete candidatos a prefeito e 775 candidatos a vereador, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou seja, a cada 903 moradores da cidade, com 699,9 mil habitantes, de acordo com o IBGE, um busca uma vaga na Câmara Municipal.

Os candidatos a prefeito de Osasco são: Rogério Lins (Podemos), que tenta a reeleição; o deputado estadual e ex-prefeito Emidio de Souza (PT); o vereador Dr. Lindoso (Republicanos), ex-presidente da Câmara Municipal; o pastor Reinaldo Mota (PRTB), Simony dos Anjos (PSOL); Marco Aurélio de Souza, o Dateninha (Solidariedade); e o ex-vereador e ex-secretário municipal Carlos Gaspar (DC), que chegou a declarar apoio a Lindoso, mas ficou contrariado por não ter ficado com a vaga de vice na chapa.

Para a Câmara de Vereadores, que tem 21 cadeiras, os únicos parlamentares que não buscam a reeleição são Dra. Régia (PDT), que se opôs ao apoio de seu partido à reeleição de Rogério Lins como prefeito, e Dr. Lindoso, que disputa a Prefeitura.

