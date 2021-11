Barueri celebra Dia da Consciência Negra com samba, artesanato e mais atrações no domingo

A 3ª Festa da Consciência Negra de Barueri acontece neste domingo (21), a partir das 10h, no Ginásio José Corrêa. O evento, com entrada gratuita, é promovido pela ONG Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade Contra a Intolerância Religiosa e Homofobia) em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo.

A festa contará com a presença de vários artistas locais, shows musicais, além de praça de alimentação com comidas típicas e muito artesanato com turbantes, tererés, tranças afro e acessórios em geral. Os shows começam às 13h, mas a partir das 10h a praça de alimentação e barracas já estarão funcionando.

O evento que celebra o Dia da Consciência Negra é voltado para toda a família. Durante a celebração haverá ainda apresentações de personalidades negras da cidade e a presença dos integrantes dos pavilhões das Escolas de Samba de Barueri.

Confira a Programação completa da 3ª Festa da Consciência Negra de Barueri:

13h – Abertura do Evento com DJ Buda

14h – Grupo de Pagode da Cidade Samba Quente

15h – Show LGBTQIA+ com Bia Sthefany, Marcos Pit e Carlinhos Show

15h30 – Flavinho Melo e Banda (Samba Rock)

16h30 – Mistura Fina Dançante (Black Music)

17h – Keílla Regina e Almirzinho (filho do Almir Guineto) Samba

18h – Encerramento com Almirzinho e Keílla Regina (Samba Raíz)

Serviço

3ª Festa da Consciência Negra de Barueri

Quando: Domingo 21/11, a partir das 10h – shows às 13h

Local: Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, 1.000 – Centro)

