Pousada na praia reproduz Vila do Chaves e faz sucesso na web

A pousada Recanto La Ballena, em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, recriou a Vila do Chaves e viralizou na web. Além de chamar atrair muitos turistas, o estabelecimento passou a receber visitantes e fãs do seriado mexicano.

A ideia de recriar o cenário foi do proprietário da pousada, Thiago Nascimento Oliveira, de 37 anos, que é fã do Chaves. Ele abriu o estabelecimento junto com a família há dois anos e sempre quis colocar referências do seriado no ambiente. “Comecei com o tema mexicano. Daí, pesquisando na internet algumas decorações, encontrei uns bonecos de resina, o Quico e o Chaves”, disse o empresário ao G1.

“No início da pandemia, eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada e, de fevereiro para frente, comecei a construir. Foi indo devagarzinho, finais de semana, peguei férias no serviço, fui indo até que eu criei a vila”, relembrou Thiago.

Após concluir a reforma na pousada, que se tornou uma réplica fiel à Vila do Chaves, o empresário divulgou as fotos das instalações nas redes sociais. Desde então, o local tem chamado a atenção de hóspedes e tem recebido ainda visitantes. “Até agora a gente não conseguiu retomar a nossa rotina. Está sendo muito legal, muito gratificante”, concluiu.

“Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?”, convida a pousada em uma das publicações, referindo-se à uma das falas mais marcantes da Dona Florinda. “Se não for muito incômodo”, respondeu um internauta, que elogiou a inspiração.

Além de reproduzir a Vila do Chaves, o Recando La Ballena criou um “Mini Museu dos Brinquedos”, com um acervo de aproximadamente 150 peças, que vão desde a década de 1960 até os dias atuais. As peças fazem parte da coleção particular do proprietário.

“Ficou perfeito. Parabéns”, escreveu um internauta. “Me confundo, às vezes, de tão real”, comentou outro. “Se eu foi aí, acho que choro de emoção mesmo”, disse outro internauta. “Além de ser um lugar lindo, ainda tem Chaves e brinquedos antigos! Tudo de bom, parabéns e sucesso”, escreveu outro.

