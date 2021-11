Estado é condenado a indenizar família de um dos mortos em chacina em Osasco

A Justiça condenou nesta terça-feira (16) o Estado de São Paulo a indenizar por danos morais a família de um dos mortos em chacina ocorrida em Osasco em agosto de 2015. Policiais militares foram condenados pelo crime.

Antônia Lúcia Gomes da Silva, 53, mãe do pintor Jailton Vieira da Silva, 28, ganhou na Justiça o direito a indenização de R$ 100 mil; já a avó de Jailton e os três filhos dele, de 8, 11 e 14 anos, devem receber R$ 50 mil, segundo o jornalista Josmar Jozino, colunista do portal UOL.

A decisão também estabelece que as crianças recebam indenização mensal no patamar de 25% do salário mínimo, com correção monetária pelo IPCA-E, até que completem a maioridade.

Policiais militares condenados

Na sentença, o juiz Ênio José Hauffe, da 16ª Vara da Fazenda Pública, declarou que “o Estado falhou no preparo de agentes que deveriam garantir a segurança pública”. Seguindo o juiz, “a falha se assenta no dever de evitar que agentes do estado cometam crimes, utilizando-se, para tanto, do aparato da corporação”.

A chacina de agosto de 2015 deixou pelo menos 17 pessoas mortas a tiros em Osasco e Barueri e é considerada a maior e mais violenta da história no estado. Acusados pelo Ministério Público de serem os autores dos disparos, os policiais militares Fabrício Emmanuel Eleutério e Thiago Barbosa Henklain foram condenados a mais de 200 anos de prisão pelos assassinatos.

O policial militar Victor Cristilder e o guarda civil municipal de Barueri Sérgio Manhanhã haviam sido condenados inicialmente, mas acabaram absolvidos em novo julgamento, realizado em fevereiro deste ano.