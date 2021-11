Após quase 30 anos, Regina Duarte obtém posse de imóvel em Alphaville

Após quase 30 anos, a atriz Regina Duarte conseguiu na Justiça o direito de possuir a matrícula da propriedade de um apartamento em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

O imóvel havia sido adquirido em 1994, durante o casamento dela com o diretor Del Rangel (1955-2020). Regina Duarte acertou com o ex-marido que ficaria com o apartamento, localizado em Alphaville Industrial, em Barueri, mas o negócio havia sido firmado apenas com um contrato de gaveta (documento particular de compra e venda). Até que recentemente ela decidiu organizar questões burocráticas pendentes e viu que não tinha a propriedade do imóvel.

Desde 2019, ela pedia a posse do apartamento em um processo que corria na 2ª Vara Cível do Foro de Barueri. Os advogados da ex-secretária da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro entraram com ação de usucapião, pois utilizou o bem sem contestação nos últimos 27 anos. Regina Duarte obteve decisão favorável sobre a questão na semana passada.

publicidade