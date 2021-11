Confira vagas de emprego abertas nas lojas da Centauro em Osasco, Barueri, Cotia e São Paulo

A rede de artigos esportivos Centauro está com vagas de emprego abertas em lojas de Osasco, Barueri, Cotia e São Paulo. Há oportunidades temporárias e efetivas.

A rede está em busca de vendedor de calçados para a loja que fica no SuperShopping Osasco. Nas lojas do Shopping Tamboré, em Barueri, e Shopping da Granja, em Cotia, há vagas abertas para os cargos de assistente de loja e vendedor de calçados.

Já em São Paulo, a Centauro procura por profissionais para as funções de técnico de bike, assistente de loja, gerente de loja. Também há diversas oportunidades para vendedor de calçados.

Para a maioria das oportunidades, o candidato precisa ter ensino médio completo e experiência com vendas. Conhecimento em calçados será considerado diferencial. “Todas as nossas vagas são também destinadas a pessoas com deficiência e/ou beneficiários reabilitados”, explica a rede.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas nas lojas da Centauro em Osasco, Barueri, Cotia e SP:

Os interessados em participar do processo de seleção da empresa deve acessar o site de vagas da Centauro, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

