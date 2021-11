25 vagas abertas de representante de atendimento no Mercado Livre em Osasco

O Grupo Adecco, de Recursos Humanos, anunciou 25 vagas de emprego abertas para o cargo de representante de atendimento jr. no Mercado Livre, em Osasco. São 20 oportunidades para candidatos em geral e cinco para pessoas com deficiência.

publicidade

O salário é na faixa de R$ 1,3 mil a R$ 1,4 mil e são oferecidos benefícios como assistências médica e odontológica, vale-alimentação e vale-transporte, entre outros.

Os requisitos são: formação concluída ou cursando cursos relacionados a Administração, Marketing, logística, Tecnologia ; ter conhecimento e facilidade com tecnologia; disponibilidade para trabalhar com escala 6×1 (trabalhar aos finais de semana); e fácil acesso a Osasco, onde fica a sede do Mercado Livre, na região de Presidente Altino.

publicidade

Os interessados nas vagas de emprego no Mercado Livre em Osasco podem se candidatar às oportunidades por meio do portal Vagas.com. Para se cadastrar para as 20 oportunidades para candidatos em geral, clique aqui. Para as cinco vagas para pessoas com deficiência, clique aqui.

DELÍCIA// Festival do Torresmo volta a Osasco

publicidade

DA OSTENTAÇÃO À CADEIA// Em Osasco, ladrões fazem live mostrando arma nas redes sociais e um acaba preso pela GCM