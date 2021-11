Festival do Torresmo volta a Osasco

Osasco voltará a receber o Festival do Torresmo no fim deste mês. O evento, que tem percorrido diversos municípios, será realizado no Parque da Fito, no Jardim das Flores, dias 27 e 28 de novembro. A entrada será um quilo de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

O evento terá diversas delícias com torresmo, além de cerveja artesanal, música ao vivo e espaço kids. A atração é pet friendly.

Entre as opções que os visitantes poderão saborear no Festival do Torresmo em Osasco estarão joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, panceta e outras. O evento terá a presença do chef Adan Garcia, especialista em carne de porco. O preço dos lanches e pratos varia entre R$ 10 e R$ 50.

Para acompanhar, diversas opções de chopp. De sobremesa, churros com os mais variados recheios, entre outras delícias.

A organização afirma que o evento seguirá as medidas de combate à disseminação da covid-19.

Festival do Torresmo em Osasco

Quando: 27 e 28 de novembro, das 12h às 22h // Onde: Parque da Fito – rua Camélia, 26, Jardim das Flores // Entrada: 1kg de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município

