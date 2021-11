Osasco tem encontro de carros antigos no domingo (21)

O Old Car Rock Fest promove, no próximo domingo (21), mais uma edição do tradicional encontro de carros antigos, em Osasco. O evento acontece das 9h às 17h, na Escola de Artes César Antônio Salvi (rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro).

publicidade

Além da exposição de diversos modelos de antigos, toda a família poderá aproveitar as mais de 30 barracas de artesanato, a venda de camisetas retrô, miniaturas colecionáveis e acessórios decorativos, cosplay, brincadeiras e diversas atividades culturais para crianças e adultos. Também haverá música e gastronomia.

O encontro de antigos na Escola de Artes é realizado Old Car Rock Fest, com apoio da Prefeitura de Osasco. A entrada é gratuita e o uso de máscara é obrigatório.

publicidade

Serviço

Encontro de carros antigos em Osasco

publicidade

Quando: 21/11, das 9h às 17h

Onde: Escola de Artes César Antônio Salvi – Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro Osasco

Entrada gratuita

EM OSASCO// Passeio Ciclístico Ecobike vai reunir centenas de ciclistas dia 21