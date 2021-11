Passeio Ciclístico Ecobike vai reunir centenas de ciclistas dia 21 em Osasco

No dia 21 de novembro, domingo, será realizado em Osasco o Passeio Ciclístico Ecobike. Foram realizadas 300 inscrições para o evento no site Ticket Agora. O passeio terá o percurso de 8 km, com início no Ginásio de Esportes José Liberatti, em Presidente Altino, e passará pelos principais pontos do bairro.

Promovido pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Dacarto, o Passeio Ciclístico Ecobik é um projeto da Associação Pedala Brasil de Ciclismo com chancela da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania.

“O Passeio ciclístico Ecobike é uma grande oportunidade de incentivarmos o esporte, lazer e inclusão social de centenas de munícipes”, disse o secretário municipal de Esporte de Osasco, Rodolfo Rodrigues Cara.

