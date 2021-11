Horóscopo do Dia 16/11: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 16/11: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

publicidade

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você sentirá uma vitalidade muito gratificante no que se refere aos assuntos do coração. É hora de mostrar seus sentimentos à pessoa que gosta e com a qual deseja começar um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, tudo começa a se movimentar de uma melhor forma. Os planos que você tinha para atingir certos objetivos começam a fluir após um período de estagnação. As suas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

publicidade

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Vai querer dar tudo de si para chamar a atenção de alguém que acabou de conhecer. Inicie uma fase onde o diálogo seja o fator principal.

Dinheiro & Trabalho: Se você tem uma reunião importante e que pode melhorar seu futuro, é hora de dizer sim. Não permita que as dúvidas tomem conta, deixe o medo para trás e comece a lutar pelo que deseja… Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você tem pensado recentemente em pedir alguém em namoro, hoje é o momento perfeito. As energias celestiais estão ao seu lado dando-lhe todo o apoio de que precisa.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, o trabalho será o seu ponto forte. Você vai se sentir bem animado, com vontade de fazer tudo sem interrupções. Pode surgir algum problema, mas não precisa ficar preocupado, com a… Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você não deve pensar muito sobre o que pode acontecer no campo sentimental, porque nada vai dar errado. Não há nada importante o suficiente para você não fazer isso.

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias o trabalho não será problema, não haverá nenhum desafio pela frente. E, portanto, é hora de empreender, não espere que ninguém lhe ofereça uma oportunidade, ou lhe diga… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor está do seu lado. As estrelas pressagiam boas energias neste campo, esqueça os tempos passados, o futuro será bem positivo. A alegria e a paixão verdadeira virão juntas.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe que seu plano emocional afete seu mundo de trabalho. Deve saber diferenciá-los, não permitindo que um influencie o outro. Por sua vez, os próximos dias não serão fáceis, mas com… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se está amando alguém, está em um momento bom para se aproximar mais dessa pessoa. Existe uma energia positiva que fará com que sua forma de avançar seja bem vista e aceita.

Dinheiro & Trabalho: Parece que você conseguiu superar o momento difícil em que se encontrava no trabalho. Agora está mais ciente de que seus esforços são necessários e de como aproveitar seu tempo… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sinceridade é a melhor ferramenta de sedução. Dizer o que pensa e fazer o que é dito é uma regra que deve nos acompanhar em todas as esferas da vida.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você se propôs a mudar sua estratégia, mas o que deveria mudar é seu método de agir. Sem um bom método, uma estratégia, por melhor que seja, não poderá ser executada. Assim… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É um bom momento para o amor e perceberá isso porque vai receber muita atenção de alguém que pôs os olhos em você muito rapidamente.

Dinheiro & Trabalho: No plano profissional, as coisas tendem a melhorar muito, você esteve com o ânimo um tanto abatido por alguns dias, mas percebeu como se sente feliz e realizado no que faz. Podem ocorrer… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você semeou seu amor nessa pessoa, com palavras e ações. Ela sabe de seus sentimentos em relação a ela, e agora o que resta é dar-lhe tempo para agir.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, se até agora você foi pressionado ou a competição tem sido muito injusta em relação a outros colegas, chegou o momento de receber uma recompensa por se manter justo. Certamente… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pode ser que alguém que já deu alguns sinais se declare, dirá tudo o que sente por você. Claro, não entre em pânico. Também sente-se atraído por essa pessoa e sabe o que vai acontecer…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, parece que está começando a ver alguns frutos, resultados da sua forma de agir e sua capacidade. Aqueles que confiaram em você sentirão que fizeram uma boa aposta… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Este é um bom dia para reconhecer que essa pessoa que gosta e que declarou seu amor por você pode ser, além de seu parceiro, seu guia. Não duvide mais ou tenha medo.

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos planetários relativos ao trabalho e que estão ocorrendo em sua casa, trazem-lhe boa sorte. Você ativará seu poder pessoal e com ele a capacidade de atingir seus objetivos profissionais… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A harmonia entre duas pessoas é algo óbvio desde o primeiro momento, e que define se são uma para a outra. Essa centelha é decisiva e não pode ser apressada ou falsificada.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, é possível que o envolvam em um projeto que precise da colaboração de mais pessoas, todos concordarão em lhe propor como líder. Isso vai sobrecarregá-lo um pouco… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

DELÍCIA// Festival do Torresmo volta a Osasco