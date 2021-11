Festa Alemã terá comidas típicas e cervejas artesanais em Barueri

Sexta-feira (19), sábado e domingo (21), os fãs de gastronomia da Alemanha vão ter a oportunidade de aproveitar diversos pratos típicos e cervejas artesanais no Parque Shopping Barueri. A Festa Alemã será realizada no estacionamento do Shopping com entrada gratuita (o cliente paga o que consumir).

O evento vai contar com pratos especiais e principais como eisbein, joelho de porco com espeto de ratatouille, salsichão, bratwurst, spatizie, brizket, strudel, costelinha barbecue, torresmo de rolo e frango na cerveja.

Também haverá opções como pit smooker com costela bovina no bafo, pastéis, chucrute, lanches de pernil e linguiça, churrasco grego, charcutaria e espetinhos variados. Além disso, os doces também farão parte desse cardápio, milk-shakes, espeto de morango e o tradicional churros não ficarão de fora.

A Festa Alemã em Barueri receberá vários chefs de renome, como Algacir Jr, Marinez do Carmo, Júlio BBQ, que tem mais de sete anos de experiência na área trabalhando com defumados, e Rose Furtado, uma especialista em frango na cerveja.

O evento conta com oito cervejeiros e 50 rótulos da Serra da Mantiqueira, Sul de Minas e região, trazendo muita diversidade e sabores para o evento. Os participantes poderão adquirir uma caneca de chopp personalizada, por exemplo, por R$ 30 – com direito a um chopp.

Diversas atrações entre músicas, danças típicas alemãs e concursos também farão parte da programação. Bandas da região também vão participar da festa, que ainda terá com um concurso de chopp de metro.

O Parque Shopping Barueri esclarece que segue respeitando protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório. Medidas como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja também são tomadas.

Serviço:

Festa Alemã no Parque Shopping Barueri:

A Festa Alemã acontece sexta-feira (19) das 16h às 22h; sábado (20) das 12h às 22h; e domingo (21) das 12h às 20h.

Programação musical

Sexta-feira (19) / 18h – Banda Super Nova (Rock nacional e internacional)

Sábado (20) / 13h – Grupo de dança típica Hallo Welt / 19h – Banda Gulliver´s

Domingo (21) / 14h – Banda Confisco Cover Charlie Brown Jr.

