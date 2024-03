Barueri comemora 75 anos com shows de João Gomes e Dilsinho

Barueri completa 75 anos de emancipação político-administrativa no dia 26 de março, e contará com uma programação especial para todo o público. O destaque fica para os shows de João Gomes e Dilsinho, que serão realizados no dia 24, domingo.

Ao longo do mês de março, a população poderá apreciar eventos que vão desde exposições, palestras, conferência de dança, apresentações musicais, até o espetáculo A Paixão de Cristo. Confira o cronograma no final da matéria.

No sábado (23), além da aula aberta de circo, oficinas de Baby Dança, entre outras atrações, haverá apresentações de bandas de diferentes ritmos como o Pagode do Zola, o forró instrumental de Nicolas Krassik, o Projeto Rocky Story, DJ Buda e Samba Rock, finalizando com a cantora, compositora e participante no programa “The Voice Brasil”, Marília Lopes.

Já no domingo (24), dois grandes nomes da música sobem ao palco em frente ao Ginásio José Corrêa: o pagodeiro Dilsinho, às 17h, e o dono dos hits “Meu Pedaço de Pecado” e “Aquelas Coisas”, João Gomes, às 19h30.

Para finalizar o mês de março, nos dias 29, 30 e 31 acontece o espetáculo A Paixão de Cristo na Praça das Artes de Barueri (rua Rafael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos).

Confira abaixo a agenda completa de atrações do aniversário de Barueri:

09/03 (sábado)

Exposição Cidade em Delírio: Imaginários da Arte Urbana

Uma obra de arte materializada traz consigo suas dimensões artística, política e social.

De 09/03, às 15h, até 07/04 (de segunda a sexta-feira das 8h às 17h)

Local: Praça das Artes

Entrada Gratuita

Palestra com a Monja Coen: O que faz você se levantar?

O palco da Praça das Artes recebe a missionária Monja Coen da tradição Soto Shu do Zen-Budismo, que promove o princípio da não violência e da cultura de paz.

Horário: 18h

Local: Teatro Praça das Artes

Ingressos à venda no site bilheteriaexpress.com.br

Exposição Entre Pallets e Tesouros: O Mundo da Marcenaria

Serão expostas 50 peças desenvolvidas por artistas do projeto “Oficinas de Sonhos” que visa passar conhecimentos de técnicas de Marcenaria.

De 12/03, às 15h, até 11/04 (de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h)

Local: Biblioteca Municipal de Barueri Eny Cordeiro (rua Ricardo Peagno, 78 – Jardim Belval)

Entrada Gratuita

Dança: IV Convidance e Prêmio Pavlova & Nijinsky

Promovido pelo Instituto Cultural RV, o IV Convidance e Prêmio Pavlova & Nijinsky é um evento no qual os bailarinos amadores aprimoram seus movimentos e trocam experiências.

Horário: 15h

Local: Praça das Artes

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

São Paulo Companhia de Dança

O espetáculo revela aspectos sociais como a fome, a falta de oportunidade, a luta contra a repressão e a resiliência, o amor pelo próximo e a noção de unidade entre os povos.

Horário: 20h

Local: Praça das Artes

Entrada Gratuita

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DE BARUERI

Programação de eventos do sábado (23)

9h – Aula aberta de circo

10h30 – Palhaço Pelotinha

11h30 – Mágico Cristiano Bras

12h – Oficinas de Baby Dança

12h30 – Banda da Guarda

13h30 – Zumba

14h30 – Pagode do Zola

15h45 – Nicolas Krassik – Forró Instrumental

17h – Projeto Rock Story

18h30 – DJ Buda e Samba Rock

18h30 – Rodrigo Sant Anna no show de humor (ingressos à venda no site bilheteriaexpress.com.br)

19h – Espetáculo de Teatro Esperando Cacilda (Sala Ruy Ohtake)

20h – Marilia Lopes

Demais Atrações: Praça de alimentação e brinquedos infláveis

Local: Praça das Artes

Entrada gratuita (a exceção das mencionadas)

Programação de eventos do domingo (24)

17h – Dilsinho

19h30 – João Gomes

Demais Atrações: Praça de alimentação

Local: Em frente ao Ginásio José Corrêa (av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000)

Entrada Gratuita

De 29 a 31/03

Espetáculo teatral Paixão de Cristo

Horários: dia 29 – 20h; dia 30 – 16h; dia 31 – às 16h e às 20h

Local: Praça das Artes

Entrada Gratuita