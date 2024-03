Sábado (9) tem Caminhada Por Todas as Vidas em Cotia

Neste sábado (9), a partir das 8h, a Prefeitura de Cotia promove a Caminhada Por Todas as Vidas, que marca a luta contra todas as formas de violência e desigualdade neste Dia Internacional da Mulher.

A concentração será no Complexo do Atalaia e o percurso é até a Praça da Matriz, no centro.

Na praça, a recepção das participantes será com:

Aulão de pilates;

Atração musical;

Espaço das crianças;

Orientações jurídicas nas tendas OAB;

Doação de mudas;

Tenda da saúde.