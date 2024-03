Sexta-feira (8) começa a 17ª Mostra Japão em Osasco

Nesta sexta-feira (8) começa a 17ª edição da Mostra Japão em Osasco. Será na Arena Vip, até dia 10 de março com o melhor da gastronomia e cultura japonesa.

Estão programados shows, concurso cosplay, taiko, shishamai (dança do leão), entre outras.

Na sexta-feira (8), a festa começa às 18h com entrada gratuita para mulheres devido ao Dia Internacional da Mulher.

No sábado (9) e domingo (10) o evento vai das 11h às 22h.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla ou diretamente no local por R$ 20 (haverá a modalidade de ingressos solidário para estudantes, idosos, crianças de 8 a 12 anos, deficientes e para quem vier de cosplay/fantasia – 50% de desconto com a doação de 1 kg de alimento não perecível). Professores não pagam ingresso.

Confira a programação completa.

Sexta-feira (8)

18h – Abertura ao Público;

18h30 – Grupo Todos Nós;

19h – Stand Up “O Humor está no Ar – Celso Jr;

19h30 – Luis Yabiku

20h30 – Grupo Todos Nós

21h30 – Bon Odori.

Sábado (9)

11h – Abertura ao Público;

12h30 – Grupo Todos Nós;

13h30 – Mitsuba Soran;

14h – Joe Hirata;

15h – Abertura Autoridades;

16h – Ryukyo Koku Matsuri Daiko / Shishimai;

16h30 – Naomi e Harumi;

17h30 – Mitsuba Soran;

18h – Grupo Todos Nós;

18h30 – Pamela Yuri e Anderson;

19h30 – Ryulgyo Koku Matsuri Daiko / Shishimai;

20h – Grupo Todos Nós;

21h – Bon Odori.

Domingo (10)

11h – Abertura ao Público;

12h30 – Grupo Todos Nós;

13h – Mizuho Wadaiko;

14h – Grupo Todos Nós;

14h30 – Yuriki Kizuna Eisá Daiko / Shishimai;

15h – Elisios Anime Band;

16h – Concurso Cosplay;

17h30 – Yuriki Kizuna Eisá Daiko / Shishimai;

18h30 – Premiação Concurso Cosplay;

19h – Mizuho Wadaiko;

20h – Grupo Todos Nós;

21h – Bon Odori.

A Arenda Vip fica na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, Jardim das Flores.