Reforma do Lar Cora Coralina, em Osasco, é entregue

Foi entregue a reforma do Instituto de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Cora Coralina, na Vila Yolanda, em Osasco. A ação integra o calendário comemoração aos 62 anos da cidade.

A reforma geral incluiu manutenção nas redes elétrica e hidráulica, nova iluminação, pintura interna e externa. A nova casa recebeu novo paisagismo, uma horta, vestiários e uma mesa de jogos.

O espaço atende idosos a partir dos 60 anos em situação de laços familiares rompidos ou fragilizados, e possui capacidade para receber até 24 pessoas. O Lar Cora Coralina conta com 13 dormitórios distribuídos em alas feminina e masculina e um de casal – os noivos se conheceram no Lar e oficializaram a união -, além de salas de televisão e de informática, espaço ecumênico, salão de eventos e jardim.

Acompanharam o prefeito Rogério Lins, na quinta-feira (29), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, os secretários José Carlos Vido, da Assistência Social, e Waldyr Ribeiro, de Serviços e Obras.

Na ocasião, Lins destacou a importância do Lar e do trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Assistência Social em Osasco. “Gostaria de cumprimentar toda a equipe da Assistência Social. Tenho muito orgulho de vocês que fazem a gestão de várias políticas públicas que saíram do campo das ideias e hoje fazem a diferença na vida das pessoas”, disse.

“Também gostaria de agradecer ao Mercado Livre que fez uma doação, um aporte para que a gente pudesse fazer uma intervenção aqui. É muito legal saber que as empresas que vêm para Osasco já chegam com um olhar social, com a vontade de agregar e fazer a diferença”, completou o prefeito.