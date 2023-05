Barueri é a cidade que mais contrata pessoas com deficiência no Estado de São Paulo

Barueri é a cidade que mais contrata pessoas com deficiência no Estado...

Barueri é o município que mais gerou empregos para pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram coletados de 1 de janeiro a 29 de novembro de 2022.

Segundo o cadastro, gerado da base de dados da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, Barueri admitiu 1.083 pessoas com deficiência contra 977 demissões, gerando um saldo positivo de 106 vagas. Ribeirão Preto ficou em 2º lugar e Araraquara em 3º lugar. Já a capital paulista está em 645ª posição.

De acordo com a Prefeitura de Barueri, este resultado vem do trabalho realizado pelo Departamento de Empregabilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), por meio do programa Incluir, que desenvolve um trabalho de apoio ao candidato e às empresas.

O setor de empregabilidade da SDPD atua em parceria com empresas, na captação de vagas e no suporte técnico através de visitas, nas quais a equipe observa o potencial de contratação e a acessibilidade do posto de trabalho, ampliando as possibilidades para os candidatos. Mais de 250 empresas são parcerias da Secretaria.