Basket Osasco garante vaga nos playoffs do Campeonato Brasileiro

O Basket Osasco realizou seus dois últimos jogos na primeira fase do Campeonato Brasileiro Masculino neste fim de semana. Na sexta-feira (28), o clube perdeu contra o Blumenau-SC por uma diferença de apenas dois pontos (98 a 96) em um jogo com duas prorrogações. No domingo (30), a equipe não conseguiu vencer o líder Brusque-SC, que acabou vencendo por 72 a 62. Mesmo assim, a Coruja conseguiu a classificação para os playoffs pela terceira vez consecutiva.

O Basket Osasco terminou em quarto lugar na Conferência Chuí, com três vitórias e cinco derrotas, e agora irá enfrentar o líder da Conferência Cadum, o Cruzeiro-MG, nas quartas de final.

Os playoffs serão realizados em uma série de melhor de três jogos, com o primeiro em Osasco, no ginásio Geodésico, e o segundo em Minas Gerais. Se necessário, uma terceira partida também será realizada na casa dos cruzeirenses. O técnico do Basket Osasco, Adriano Geraldes, está confiante e acredita que sua equipe tem potencial para chegar ao Final Four, que era seu objetivo desde o início da competição.

Além do Basket Osasco vs. Cruzeiro, as quartas de final do Campeonato Brasileiro 2023 terão outros confrontos emocionantes: AZ Araraquara vs. Praia Clube, Santos vs. Blumenau-SC e Brusque-SC vs. Sorocaba. Os horários, datas e locais dos jogos serão divulgados em breve pela Confederação Brasileira de Basketball.