Barueri é a única cidade da região entre as 100 mais desenvolvidas do país, aponta pesquisa

Barueri é a única cidade da região a figurar entre as 100 mais desenvolvidas do país no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Divulgado esta semana pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o levantamento considera dados oficiais de 2016 (últimos disponíveis) nas áreas de Emprego e Renda, Saúde e Educação e avalia conquistas e desafios socioeconômicos de competência municipal: manutenção de ambiente de negócios propício à geração local de emprego e renda, educação infantil e fundamental, e atenção básica em saúde.

O índice monitorou 5.471 cidades brasileiras, onde vive 99,5% da população do país. A avaliação varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 maior o seu desenvolvimento.

Barueri aparace na 67ª posição nacional, com IFDM de 0,8529. Considerando apenas as cidades paulistas, Barueri aparece em 42º lugar. Segundo a pesquisa, o município se destaca na área de Educação, com índice de 0,9762. Em Saúde, a nota barueriense ficou em 0,9265.

Já Emprego e Renda destoa: 0,6560 no IFDM. De acordo com a Firjan, a crise econômica do país gerou uma baixa nesta área na grande maioria dos municípios. “Na análise da área de Emprego e Renda, o IFDM destaca que, entre 2015 e 2016, foram fechados quase 3 milhões de postos de trabalho formais no país. Em 2016, apenas 2.254 cidades geraram empregos, ou seja, quase 60% fecharam postos de trabalho, incluindo capitais e grandes centros econômicos”, diz a federação.

Parnaíba, Cotia e Osasco também têm alto desenvolvimento, diz Firjan

A próxima cidade da região no ranking é Santana de Parnaíba, na 143ª posição nacional e 78ª estadual, com IFDM de 0,8363.

Cotia figura na 242ª posição nacional e 118ª estadual, com IFDM de 0,824.

Osasco aparece em 262º lugar nacional e 123º estadual, com IFDM de 0,8183.

Todos esses municípios estão entre as 431 cidades brasileiras consideradas de alto desenvolvimento pela Firjan, com IFDM entre 0,8 e 1.

De acordo com a pesquisa, a cidade mais desenvolvida do país é Louveira, no interior paulista, com IFDM de 0,9006. São Paulo aparece na 137ª posição nacional e 74ª estadual, com IFDM de 0,8370.

O IFDM de todos os municípios pode ser conferido aqui.