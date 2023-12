Barueri é premiada em Dubai por uso de tecnologia para promover inovação nos serviços públicos

A cidade de Barueri, por meio do Centro Inovação e Tecnologia (Cit), recebeu o Prêmio Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis, em Dubai, maior cidade dos Emirados Árabes.

A premiação foi entregue no último dia 3, no Fórum Global realizado na COP 28 (28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas), que reconhece as práticas sustentáveis frente a estratégias inovadoras e tecnológicas.

Inovação Urbana

Barueri participou do painel “Transformação urbana, verde, justa e inteligente: políticas, tecnologias e práticas”. Foi classificada pela “Iniciativa Global de Inovação Urbana” com o programa “Inovação Barueri”, que utiliza diversas tecnologias para promover inovação, educação, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico na comunidade local.

Administrador do Cit, Jonatas Randal da Silva, lembra a indicação feita pela comissão do evento. “No ano passado, de forma remota, apresentamos o programa Inovação Barueri que usa as tecnologias disponíveis na administração para acelerar procedimentos, processos e dinamizar a relação poder público e contribuinte. O case chamou a atenção dos organizadores que nos convidaram a submeter à apreciação dos avaliadores para esse ano, resultando na alegria da premiação”, comemorou.