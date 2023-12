Barueri participa de mega simulado de desastres naturais dos Bombeiros a partir de terça-feira (12)

Bombeiros de todo o estado estarão mobilizados a partir desta terça-feira (12), quando a corporação realiza um mega simulado de desastres naturais na capital e região metropolitana. Serão criados nove cenários diferentes e um deles será em Barueri, onde haverá uma busca por corpo de motorista arrastado durante enchente.

publicidade

O objetivo da operação é criar o cenário mais fiel possível de uma catástrofe para preparar as equipes em umas situação real de desastre natural – como o que atingiu a região de São Sebastião em fevereiro deste ano e deixou 65 mortos.

“O simulado vai envolver equipes de atendimento de emergências de todo o Estado, para analisar toda a sua capacidade de resposta para atuação em uma catástrofe e a mobilização e operacionalização em cenários múltiplos e simultâneos”, explica o capitão André Elias dos Santos.

publicidade

A operação vai simular o cenário de uma catástrofe sem precedentes no estado após ser atingido por um imenso volume de chuvas. As equipes farão o resgate dos tipos de vítimas mais comuns em casos de chuvas fortes.

O resgate em cada cenário terá um tempo de duração próprio e serão reprisados indefinidamente durante os três dias até que todas as equipes participem.

O Corpo de Bombeiros vai estabelecer uma sala de Gerenciamento de Crises no Comando da corporação, na Praça Clóvis Beviláqua, 421, a partir do dia 12, assim que o megasimulado começar.

O megasimulado terá a colaboração da Polícia Militar, GCM e Defesa Civil. Agentes da CET estarão nos locais de simulação para orientar motoristas e minimizar o impacto no trânsito.

publicidade

Além de Barueri, o mega simulado vai mobilizar os seguintes pontos e ocorrências: