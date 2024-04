Barueri é reconhecida como a cidade mais sustentável do Brasil em 2024, aponta ranking

A 2ª edição do Ranking de Cidades Sustentáveis, promovido pela Bright Cities, elegeu Barueri como a cidade mais sustentável do Brasil em 2024. Na classificação geral, a cidade ficou na frente de São Caetano do Sul, que se posicionou em segundo lugar e São Paulo em terceiro. Santos aparece em quarto lugar, seguida por Bragança Paulista.

A cerimônia de entrega do Troféu Bright Cities ocorreu no Smart City Expo Curitiba 2024, no Centro de Eventos Positivos, no dia 22 de março. Como o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSB), não esteve no evento, a CEO da Bright Cities, Raquel Cardamone, veio até a cidade entregar o troféu a ele.

O resultado obtido foi fruto da comparação entre as 319 cidades do Brasil que têm mais de 100 mil habitantes, de acordo com dados do Censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todas as cinco regiões do país foram premiadas e 25 municípios foram destacados (cinco de cada região).

O Ranking de Cidades Sustentáveis deste ano levou em conta 40 indicadores preconizados na Norma ISO 37120, que avalia e mede o desempenho dos serviços e da qualidade de vida, tendo como base cinco pilares principais, que são: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos.

É considerada sustentável a cidade que busca equilibrar seu crescimento econômico com as necessidades de seus cidadãos, adotando práticas que permitam o uso eficiente de seus recursos financeiros, ambientais e humanos e com foco nas futuras gerações.