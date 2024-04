Itapevi oferece 537 vagas de trabalho a partir desta segunda, 15

A partir desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Itapevi disponibiliza 537 novas posições de trabalho em variados ramos, como parte de sua iniciativa de facilitar o recrutamento em colaboração com as empresas locais. Há um destaque para as funções de operador de telemarketing e assistente de logística, que contam com 150 vagas disponíveis, cada.

publicidade

É importante que os candidatos estejam cientes da mudança de endereço do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que agora se encontra junto ao recém-inaugurado Resolve Fácil.

O expediente de atendimento permanece o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para se candidatar, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, como RG ou CNH, além do CPF.

Vagas em destaque

publicidade

Adicionalmente às posições de assistente de logística e operador de telemarketing, há vagas notáveis para operador de processos de produção e assistente de linha de produção, com 45 e 42 oportunidades disponíveis, respectivamente. Veja a seguir a lista completa de vagas disponíveis para a semana: