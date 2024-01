Barueri: enfermeira é encontrada morta dentro de casa; polícia prende ex-marido, principal suspeito

Um segurança foi preso apontado pela polícia como o principal suspeito de matar a ex-mulher dentro da casa dela após uma briga, em Barueri. O crime gerou revolta aos familiares da vítima, que partiram para cima do suspeito na delegacia da cidade.

O caso foi exibido ontem (29), em reportagem do “Cidade Alerta”, na Record TV. Segundo as investigações, o segurança identificado como Carlos não aceitava o fim do casamento com Patrícia, com quem tinha dois filhos.

No dia do crime, ele teria ido à casa da ex para buscar o filho de 10 anos. Após deixar o menino na casa dele, retornou à residência de Patrícia. O corpo da enfermeira foi encontrado com os pés e mãos amarrados pela filha da vítima.

Inicialmente, na delegacia, o segurança prestou depoimento, afirmou ter discutido com Patrícia, mas negou qualquer envolvimento na morte da ex-mulher. No entanto, uma câmera de monitoramento de um vizinho registrou Carlos entrando e saindo da casa da vítima no momento em que ela foi morta.

Com as imagens em mãos, a polícia conseguiu na Justiça a prisão temporária de Carlos, que foi detido na casa de um parente. Ao chegar na delegacia de Barueri, ele foi atacado por parentes da vítima, que não se conformam com a fatalidade e clamam por justiça.

À reportagem, familiares de Patrícia relatam que a enfermeira sofria ameaças, já havia solicitado uma medida protetiva contra Carlos e tinha medo dele.

Com informações do ‘Cidade Alerta’