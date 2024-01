Ciclismo de Osasco inicia temporada de 2024 no pódio

A equipe de ciclismo de Osasco foi até Araçariguama para disputar a primeira etapa da Copa Tempermax, no último domingo (28). A prova abriu o calendário do ciclismo, e contou com mais de 700 inscritos.

publicidade

O time osasquense marcou presença com oito atletas: Abymael Germano, Andressa Kryzanowski, Andrews Agostinho, Flávio Caetano, Guilherme Bertaco, Karina Fernandes, Maria Julia e Vinícius de Araújo, todos contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretária de Esporte, Recreação e Lazer.

E a equipe conquistou seis pódios no total, com destaque para Andressa e Maria Julia, que ficaram na segunda colocação geral em suas provas, sendo as grandes vencedoras nas suas respectivas categorias.

publicidade

“Uma grande prova para abrir o ano do ciclismo osasquense, que veio de um 2023 muito forte. Estamos na torcida para que o ano de 2024 seja mais vitorioso ainda”, declarou o secretário de Esporte Rodolfo Cara.