Portal do Trabalhador de Osasco tem 10 vagas de operador de loja para pessoas com deficiência

Nesta terça-feira (30), o Portal do Trabalhador de Osasco informa que reúne 10 vagas de operador de loja exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para trabalhar em Osasco.

O nome da empresa contratante não foi divulgado. Já o salário oferecido é de R$ 1.829 para jornada de trabalho em escala 6×1, além de vale transporte, convênio farmácia, assistência médica e odontológica, cesta básica e outros benefícios.

Não é necessário ter experiência, apenas o ensino médio completo. Na função de operador de loja, o colaborador exercerá atividades de atendimento a clientes, reposição de mercadorias e limpeza e organização da loja.

O interessado deve enviar CPF, ID da vaga (7499527), currículo atualizado e laudo que comprove a deficiência via WhatsApp 11 94287-0324 até o dia 9 de fevereiro. Caso o candidato se enquadre no perfil buscado pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.