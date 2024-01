Corrida pela vida: menino sofre convulsão e é socorrido com ajuda de PMs em Jandira

Um menino que teve uma convulsão dentro do carro do padrinho foi socorrido com a ajuda de policiais militares, na cidade de Jandira. O caso aconteceu no último dia 5 e o relato do padrinho do menino foi compartilhado nesta terça-feira (30).

Muito agradecido, o homem contou que a criança estava com febre e passou mal. Nesse momento, uma viatura da PM passou pelo veículo. “Fiz a volta no carro e segui na direção da viatura. Os policiais, ao me avistarem, não mediram esforços para me ajudar”, revelou.

Ainda de acordo com o relato, os policiais colocaram o menino na viatura e rapidamente foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandira, onde a criança recebeu atendimento médico. “Agradeço de coração pelo trabalho e empenho”, completou.