Novo concurso público abre 580 vagas na Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abre, entre os dias 8 de fevereiro e 1º de março, as inscrições para o concurso público que busca preencher 580 vagas em diversas áreas. Há oportunidades de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para agente de serviços gerais, auxiliar administrativo, roçador, agente de defesa civil, agente de trânsito, agente técnico fiscal, assistente de almoxarifado, assistente de arquivo, assistente de licitações e contratos, assistente de patrimônio, comprador, e fiscal de transporte público.

Também serão contratados motorista de veículos leves e pesados, oficial técnico administrativo, técnico em informática, técnico de segurança do trabalho, telefonista, analista de arquivo, analista de licitações e contratos, analista de planejamento, orçamento e finanças públicas,

O concurso público também conta com vagas para analista de políticas públicas e gestão governamental, arquiteto, assistente social, bibliotecário, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro florestal, inspetor fiscal, inspetor fiscal ambiental, inspetor fiscal de desenvolvimento urbano, nutricionista e turismólogo.

Edital e como se inscrever no concurso público:

Os interessados devem estar atentos aos prazo de inscrições, que começa na próxima semana, dia 8 de fevereiro e vai até o dia 1º de março, no site www.concursosrbo.com.br, A taxa de inscrição varia entre R$ 35 e R$ 75, de acordo com o cargo desejado. Leia aqui o edital.

Além deste, estão abertas as inscrições para os editais, 1, 2 e 3/2024, da Prefeitura de Cotia, com mais de 1.300 vagas nas áreas de Segurança Pública, Saúde e Educação. Os editais podem ser consultados em Concursos Públicos – Prefeitura de Cotia.