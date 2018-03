Barueri fará mutirão contra febre amarela neste sábado, 3

Neste sábado, 3, Barueri irá realizar um mutirão de vacinação contra a febre amarela em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos volantes em dois locais.

O mutirão será na UBS Maria de Lourdes Hernandes Matos, do Engenho Novo; UBS Adauto Ribeiro, do Parque dos Camargos; e UBS Hermelino Liberato Filho, do Jardim Belval. Já os postos volantes atenderão os moradores do Residencial Morada dos Pássaros, na Aldeia da Serra; e na comunidade do Jardim Maria Tereza, na EMEIEF José Emídio de Aguiar. Em todos os locais o atendimento ocorrerá das 8h às 16h.

Até o momento, Barueri já vacinou mais de 211 mil pessoas. A meta é imunizar 270 mil, considerando moradores, população flutuante e trabalhadores. Estão sendo aplicadas doses fracionadas do imunológico.