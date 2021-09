Barueri ganhará pavilhão moderno para feiras e exposições

A cidade de Barueri terá um moderno pavilhão para a realização de feiras e exposições. A construção do espaço foi anunciada na segunda-feira (30), pelo prefeito Rubens Furlan (PSDB) e o ministro do Turismo, Gilson Machado, durante jantar promovido pela ALIANÇA Empresarial da região.

A novidade atende à solicitação da ALIANÇA Entidades Empresariais da Região Metropolitana Oeste, composta pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e região, a Associação Comercial e Industrial de Barueri (ACIB) e SINCOMERCIO.

Na ocasião, o presidente do SinHoRes, Edson Pinto, destacou que a nova arena será um importante equipamento turístico que ampliará a atividade na região. “Além do setor de turismo, um equipamento desse porte dinamizará também todo o comércio e serviços da região metropolitana oeste”, declarou.

“O prefeito Rubens Furlan tem se mostrado um parceiro importante do nosso setor, desde quando estivemos reunidos no pior momento da crise da pandemia da covid-19 e compreendeu que ‘investir em turismo é emprego e renda na veia'”, concluiu Edson Pinto.

Também participaram do jantar promovido pelo presidente da ACIB, Moacyr Félix, o secretário de Governo do Barueri, Milton Monti, as deputadas federais Bruna Furlan (PSDB-SP) e Carla Zambelli (PSL-SP) e representantes do trade de Turismo e do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste).

Ainda não foram divulgadas mais informações, como local e previsão para início e conclusão das obras.

