Centro de Atenção à Terceira Idade de Osasco retoma as atividades

Após um ano e meio fechado por conta da pandemia de covid-19, o Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), da Prefeitura de Osasco, retomou as atividades na segunda-feira (30).

Inicialmente os idosos participarão de “Rodas de Conversas” para que sejam esclarecidos os novos procedimentos de segurança das atividades e atualização de cadastro. As equipes avaliarão a retomada e, de acordo com a demanda, criarão atividades para que todos possam participar.

O secretário de Assistência Social de Osasco, José Carlos Vido, afirma que os idosos atendidos pelo serviço voltarão a desfrutar dos momentos de convivência, com segurança. Todos os protocolos contra a covid-19 serão seguidos. “Durante quase um ano e meio os nossos idosos ficaram em casa sem poder ter esses momentos de interação que tanto contribuem no processo de envelhecimento saudável. Eles merecem esse retorno com toda segurança”, disse.

Luíza Barcila Gallego, 67, e Noemi Oliveira Fernandes, 76, estão animadas para voltarem a realizar as atividades no espaço, principalmente a hidroginástica. “Nós duas usamos a piscina devido nossos problemas de artrose, então mesmo com receios estamos ansiosas para voltar”, disse Luíza. “Senti muita falta das meninas, minhas colegas de ginástica, das risadas que dávamos, das boas conversas e da piscina!”, completou Noemi.

Fale com a equipe da Centro de Atenção à Terceira Idade de Osasco:

Para mais informações sobre as atividades do Centro de Atenção à Terceira Idade, basta ligar para o telefone (11) 2183-6737. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.