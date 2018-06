Barueri Music embala o mês dos namorados no Parque Shopping

O Parque Shopping Barueri continua com suas atividades culturais e, em junho, apresenta uma super programação para o Barueri Music, que anima o happy hour dos visitantes com apresentações musicais toda semana. Os shows e estendem por todo o mês.

Para comemorar o mês mais romântico do ano, no dia 12 de junho, quando é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil, o Barueri Music estará ainda mais imperdível. O shopping receberá os clientes com uma apresentação especial de Vlad Moura, onde ele vai interpretar músicas românticas, deixando o jantar dos casais e visitantes inesquecível.

Quem quiser aproveitar o projeto pode visitar o empreendimento três vezes por semana: às terças-feiras, quando Vlad Moura comanda o palco ao som de MPB, Pop/Rock e músicas internacionais, às quintas-feiras, quando Cláudio Guice anima o público com Sertanejo Universitário e, por fim, às sextas-feiras, quando o músico Anderson Gibelli apresenta o melhor da música instrumental.

Programação completa do Barueri Music:

MPB e Pop Rock

Datas: 05, 12, 19 e 26 de junho

Horário: 19h30 às 21h30

Apresentação: Vlad Moura

Sertanejo

Datas: 07, 14, 21 e 28 de junho

Horário: 19h30 às 21h30

Apresentação: Claudio Guice

Instrumental

Datas: 08, 15, 22 e 29 de junho

Horário: 12h às 14h

Apresentação: Anderson Gibelli

Parque Shopping Barueri

Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Nova Aldeinha, Barueri – SP

Horário de funcionamento: de segunda a sábado: lojas, das 10h às 22h; praça de alimentação, das 11h às 22h. / Domingos e Feriados: lojas, das 14h às 20h; praça de alimentação, das 11h às 22h

Contato: (11) 4688-6800