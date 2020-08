Barueri participa da Campanha Corrente do Bem para ajudar a AACD

Barueri vai participar da Campanha Corrente do Bem 2020, que tem o objetivo de arrecadar recursos para ajudar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Devido à pandemia de covid-19, este ano não haverá um evento para lançar a campanha, que precisou ser adaptada.

Diferente dos anos anteriores, os cofres não serão distribuídos nas escolas, mas estão disponíveis para o público, comércios e empresas que quiserem apoiar a iniciativa. Os interessados podem solicitar os cofres por meio do telefone (11) 4199-2806. Eles serão recolhidos até o dia 25 de setembro, quando o dinheiro será depositado na conta da AACD, que realiza um extenso trabalho de reabilitação de pessoas com deficiência, há 70 anos.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan, é madrinha da campanha e destaca a importância de ajudar a instituição, principalmente em meio à pandemia. “Este ano, as campanhas de solidariedade têm um novo formato devido à situação que o país e o mundo enfrentam. Mas não deixaremos de nos mobilizar e de colaborar com essas instituições que são imprescindíveis para atender as nossas crianças, assim como é o trabalho da AACD”.

No ano passado, a Campanha Corrente do Bem em Barueri rendeu R$ 126.713,15. Somada à ação de doação de um dia de salário de servidores municipais (no 13º ou 14º), foram repassados R$ 240.459,62 para a AACD.

“Obedecendo todas as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), faremos todo o possível para que a instituição receba a colaboração do município de Barueri, que há anos contribui com essa causa especial”, finaliza Sônia Furlan.