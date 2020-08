Virada Esportiva: Barueri vai fazer 24 horas de live com atividades físicas nesta sexta-feira

A Secretaria de Esportes de Barueri vai promover, na sexta-feira (7), a partir das 8h, uma transmissão ao vivo de atividades esportivas com 24 horas de duração. Chamado de “Virada Esportiva”, o evento online contará com dezenas de aulas, além de bate-papos com profissionais do esporte.

A programação da Virada Esportiva será aberta pelo secretário de Esportes, Tom Moisés. Em seguida, serão ministradas aulas de Kung Fu, Taekwondo, cross training, capoeira, ginástica funcional, pilares, ritmos, condicionamento físico, entre outras atividades.

Nos intervalos das atividades haverá informação e orientações, com bate-papos com professores qualificados sobre futebol, artes marciais, estrutura esportiva e campeonato amador de Barueri, além de destacar a importância do esporte para a população.

Publicidade

Para acompanhar a Virada Esportiva de Barueri, basta acessar a página da Secretaria de Esporte no Facebook.

Confira a programação completa da Virada Esportiva de Barueri:

Sexta-feira (07/08)

8h – Abertura da Super Live 24 horas com o secretário Tom Moisés

8h05 – Aula de Cross Training com profa. Tatiane Hernandes

9h – Aula de Kung Fu com prof. Alan Souza

10 h – Aula de Taekwondo com prof. Kayque Ramos

11 h – Aula de Karatê com prof. Andrew Marques

12 h – Aula de Capoeira com prof. Alisson Souza

13 h – Bate-papo: Artes Marciais em Barueri

14 h – Bate-papo: Futebol

15 h – Bate-papo: Estrutura esportiva de Barueri

16 h – Bate-papo com secretários municipais convidados

17 h -Aula de Ginástica Funcional com prof. Gilvan Soares

18 h – Aula de MuaY ThaI com prof. Renan Perrego

19 h -Aula de Pilates com profa. Cristiane Vergueiro

20 h – Bate-papo com vereadores de Barueri

21 h -Aula de Ritmos com profa. Jaqueline Silva

22 h – Aula de Condicionamento Físico com profa. Fabiana Veiga

23 h – Aula de Ritmos com profa. Jaqueline Silva

Sábado (08/08)

0h – Bate-papo: “Tem Mulher Na Área”

1 h – Aula de Cross Training com profa. Tatiane Hernandes

2 h – Bate-papo: “Campeonato Amador de Barueri”

3 h – Aula de Ritmos com prof. Thiago de Souza

4 h – Bate-papo: “Parcerias com o Esporte de Barueri”

5 h – Bate-papo: “Informações Sobre o Esporte de Barueri”

6 h – Bate-papo: “Benefícios do Esporte para a população”

7 h – Encerramento da Super Live com o secretário Tom Moisés

8 h – Fim das atividades