Filha de Vanusa pede R$ 150 mil para comprar uma casa e tirar mãe de clínica

Desempregada há nove anos, a filha de Vanusa, Aretha Marcos usou as redes sociais para pedir ajuda financeira. A ex-apresentadora infantil quer arrecadar R$ 150 mil para construir uma casa e conseguir tirar a mãe de uma clínica.

Vanusa está internada há três anos em uma clínica, onde trata da dependência de remédios e depressão. Recentemente, ela foi diagnosticada com Alzheimer. “Não quero que minha mãe fique numa clínica para sempre. O Alzheimer é uma doença muito difícil. Como eu vivo hoje, não tenho como trazê-la de lá. A condição dela exige um cuidado maior, e eu vivo só”, contou Aretha, em entrevista ao “Extra”.

Engajada na realização do sonho de comprar o seu próprio lar, Aretha divulgou sua conta bancária nas redes sociais e não hesitou em pedir ajuda aos seus seguidores. “Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho”, disse.

Há duas semanas, a filha de Vanusa revelou a sua situação financeira. Ela disse que está há anos sem conseguir emprego e que não tem mais condições de criar os filhos. “Meus filhos tiveram a ligação comigo totalmente debilitada, pelo fato da mãe não ter condições financeiras de se relacionar com os filhos. Já me mudei cinco vezes, procurando um lugar onde eu possa ter trabalho, recuperar minha saúde, meu psíquico. Agora, quero ter uma casa própria”.