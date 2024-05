Suspeito de negociar armas furtadas do Exército, em Barueri, é preso no Rio

Suspeito de negociar armas furtadas do Exército, em Barueri, é preso no...

O segundo homem suspeito de negociar as armas furtadas do Arsenal de Guerra do Exército, em Barueri, foi preso nesta terça-feira (7), por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

publicidade

Ele foi localizado no bairro Brás de Pina, na zona norte da capital do Rio de Janeiro, durante a segunda fase da Operação Tormentorum Venditor (Mercador de Artilharia), e também é investigado por supostamente integrar um esquema de lavagem de dinheiro. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O primeiro suspeito de envolvimento na negociação das armas furtadas em Barueri foi detido na primeira fase da operação, que foi realizada em abril. Segundo a polícia, ambos acumulam uma extensa ficha criminal.