Bom Prato Carapicuíba celebra uma década de atuação com almoço especial

Hoje, 8 de maio, o Bom Prato Carapicuíba completa dez anos de atendimento à população. Para celebrar, a unidade preparou um almoço especial para essa quinta-feira (9).

No cardápio comemorativo, os frequentadores poderão saborear uma bisteca ao molho de laranja, acompanhada de macarrão ao molho vermelho com ervilhas e uma deliciosa salada de repolho colorido, cenoura, uva passa, maçã, salsão e maionese. Para finalizar, uma sobremesa de pavê com chocolate.

Localizada na Av. Miriam, 385, no Centro de Carapicuíba, a unidade do Bom Prato serve mais de 1.200 refeições por dia, a partir das 10h30 até o término do expediente. O valor de cada refeição é de apenas R$ 1,00, sendo que crianças menores de 6 anos e 11 meses (comprovados) têm direito à refeição gratuitamente.

Esse almoço especial é uma forma de agradecer e celebrar uma década de atuação do Bom Prato Carapicuíba, oferecendo refeições nutritivas e acessíveis à população local.