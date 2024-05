Itapevi conquista R$ 20 milhões para regularização fundiária e prevenção a deslizamentos

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, anunciou a conquista de quase R$ 20 milhões em recursos federais que serão investidos na regularização fundiária do bairro Vitápolis e na proteção de encostas nos bairros Amador Bueno e Jardim Ruth.

“Essa conquista é fundamental para darmos tranquilidade aos moradores dessas áreas que sofrem com o risco de deslizamentos, especialmente neste momento em que a questão climática tem sido tão preocupante”, declarou o prefeito, agradecendo à deputada Renata Abreu, que o recebeu em Brasília.

Em conversa com a deputada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8), Igor Soares destacou que os recursos serão aplicados em áreas de risco mapeadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). “Conquistamos R$ 20 milhões para investir nessas áreas de risco na cidade, ou seja, nas encostas. Nós vamos proteger nossa população”, afirmou.

O prefeito relembrou o recente acidente no Rio Grande do Sul, ressaltando a preocupação com os impactos das mudanças climáticas. “A gente viu esse acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul, a questão climática é algo que tem atingido o mundo como um todo, mas aqui, sobretudo no país. Estamos de luto, mas conquistando recursos para nossa cidade também.”

Ao agradecer à deputada Renata Abreu, Igor Soares elogiou sua dedicação à cidade. “Você sabe que temos muito orgulho de nosso prefeito, por toda a sua dedicação à gestão e por ter resgatado o sonho das pessoas. É um homem que luta, está aqui em Brasília lutando por esses recursos, e conseguimos agora um recurso importantíssimo.”

O prefeito também relembrou um trágico incidente no Jardim Ruth, bairro que será beneficiado pelas obras. “Eu não me esqueci desse incidente, as pessoas podem ter esquecido, mas eu, como Prefeito, levei esse luto no meu coração até hoje. E hoje tenho a sensação de dever cumprido, pois vamos levar segurança àquela gente que tanto precisa.”