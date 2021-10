Barueri: pedófilo compartilhava fotos e vídeos da irmã de 9 anos pela internet

Um homem preso por pedofilia em Barueri compartilhava fotos e vídeos da própria irmã, de 9 anos, com outros criminosos do tipo pela internet.

Ele foi preso na manhã desta segunda-feira (25), por policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante a revista na residência e verificação no celular do criminoso, em Barueri, os policiais localizaram diversos arquivos e fotos com conteúdo pornográfico envolvendo a sua irmã e outras crianças. As investigações apontaram que o investigado compartilhava os arquivos impróprios com outras pessoas.

Todo material foi apreendido e encaminhado à perícia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Justiça.