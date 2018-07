Barueri: programa “Hoje em Dia”, da Record, destaca salvamento, no HMB, de criança cortada por linha com cerol

No último dia 5, uma equipe de reportagem do programa “Hoje em Dia”, da Record TV, esteve no Hospital Municipal de Barueri (HMB) para falar sobre a história do menino João Victor, de 9 anos, morador da cidade. No dia 2, o garoto foi vítima de grave acidente causado por linha de pipa com cerol.

Ele estava de bicicleta, andando ao lado do pai já perto de casa quando sentiu algo lhe cortando a garganta. O desfecho poderia ter sido ainda mais trágico se o socorro não tivesse ocorrido de forma ágil e eficiente. O atendimento emergencial e a cirurgia foram realizados pela equipe do HMB, que conseguiu salvar a vida do garoto.

Em entrevista à Secretaria de Comunicação de Barueri, a mãe de João Victor, Iolanda Maria de Assis Valverde, disse que se não fosse a eficiência do atendimento realizado pelo HMB seu filho poderia ter morrido. “A gente tem convênio, mas eles foram tão prestativos e rápidos que não tivemos necessidade de acioná-lo”, disse a mãe.

Iolanda também elogiou o atendimento agora que o susto passou e o filho já teve até alta. Segundo ela, João ainda vai passar por um acompanhamento de três meses e todos os retornos estão acontecendo em curto espaço de tempo. “Não tenho do que reclamar, todo o atendimento foi bom, desde o pronto-socorro, que foi muito rápido, até o tratamento no hospital”, afirma.

À reportagem da Record, o médico Lucas Andrade, cirurgião geral do HMB que realizou os primeiros procedimentos assim que João chegou ao Hospital, contou que foi por muito pouco que a linha não entrou na via aérea principal e na traqueia da vítima.

“A linha, aparentemente, entrou primeiro no ombro e depois ela entrou no pescoço. Foi quase o pescoço total. Uma das veias importantes que tem, superficiais, que é a jugular externa, foi atingida também e os músculos relacionados à traqueia. Eles foram rompidos e foram reconstruídos”, disse o médico na entrevista.

Seis médicos do HMB participaram da cirurgia de reconstrução do pescoço e do ombro de João Victor. Atualmente ele passa bem, está em casa e já tirou os pontos, mas a atenção da equipe médica continua, já que a recuperação é lenta.