Barueri promove feiras de adoção de cães e gatos neste fim de semana

A Secretaria de Meio Ambiente de Barueri promove em dezembro as últimas feiras de adoção de cães e gatos do ano. Nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), haverá edições do evento em três endereços (confira a programação mensal completa abaixo), sempre das 10h às 15h.

Na sexta-feira, a feira será realizada no Centro Comercial de Alphaville – Calçada das Orquídeas. No dia seguinte a ação acontece na Centaurus Rações (Avenida Antônio Mathias de Camargo, 299 – Centro de Cotia). Já no domingo, será a vez do Parque Ecológico Tietê/Barueri (Avenida Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville) receber pets que esperam por um novo lar.

Para levar um novo amiguinho de patas para casa, basta ir até um dos locais indicados portando um documento oficial com foto, escolher o pet, assinar um termo de posse responsável e levá-lo para seu novo lar.

Confira a programação de feiras de adoção de dezembro:

01/12 (sexta-feira): Centro Comercial de Alphaville – Calçada das Orquídeas, s/nº – Alphaville;

02/12 (sábado): Centaurus Rações – av. Antônio Mathias de Camargo, 299 – Centro – Cotia;

03/12 (domingo): Parque Ecológico Tietê/Barueri – av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville;

08/12 (sexta-feira): Sodimac Tamboré – Al. Araguaia, 1801 – Tamboré;

09 e 10/12 (sábado e domingo): Parque Dom José – Rua Angela Mirella, 500 – Jd. Barueri;

15/12 (sexta-feira): Terminal Rodoferroviário Vereador Geraldo Correia – Av. Municipal, s/nº – Jd. Silveira;

16/12 (sábado): Shopping Flamingo – Al. Araguaia, 762 – Alphaville;

Shopping Flamingo – Al. Araguaia, 762 – Alphaville; 17/12 (domingo): Parque Taddeo Almeida Cananéia da Silva – R. Chico Mendes, 237 – Pq. Imperial