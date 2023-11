Morador de Carapicuíba tem moto roubada por gangue no Rodoanel: “Apontam a arma na nossa cara”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra criminosos agindo em bando para roubar uma moto no acesso ao Rodoanel, em Carapicuíba. O supervisor de vendas Marcelo Ferreira foi uma das vítimas da quadrilha, conforme mostrou uma reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, exibida nesta terça-feira (28).

O morador de Carapicuíba contou que não teve reação no momento em que foi abordado. “Depois que você passa a curva, os moleques já vêm com a arma na tua cara, você para a moto, aí junta um monte de moleque que começa a te bater”, relembra a vítima, que ia buscar a esposa no trabalho quando foi assaltada.

Essa é a segunda moto de Marcelo que foi roubada em seis meses. A primeira também foi levada por criminosos em Carapicuíba, a cerca de 100 metros de sua residência. “Com o seguro da outra acabei comprando essa, mas a alegria durou só seis meses”, lamentou.

É que o acesso ao Rodoanel no sentido da rodovia Castello Branco tem sido um local estratégico para o bando de criminosos. No vídeo que circula nas redes sociais e que também foi exibido na reportagem, ao menos seis bandidos invadem a pista para abordar um motociclista. Um deles estava com um pedaço de madeira na mão e outro com um revólver. A vítima consegue escapar da quadrilha, mas os indivíduos levam a moto. A ação é rápida.

“Apesar de saber que na região estava acontecendo esse tipo de situação, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Na hora você não consegue entender o que está acontecendo”, lamentou o supervisor.

Com informações do “Balanço Geral”