Grávida se defende de agressão e esfaqueia companheiro em Osasco

Uma mulher grávida reagiu a uma agressão e esfaqueou o companheiro após uma discussão, no Jardim Bonança, em Osasco. O caso aconteceu na segunda-feira (27), na rua Padre Kassabian.

Policiais Militares foram acionados para atender a ocorrência. No endereço, a mulher relatou que estava em casa quando seu companheiro chegou e a agrediu após uma discussão, e para se defender, ela pegou um pedaço de louça e uma faca.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal, onde permaneceu internado. Não há informações sobre seu quadro de saúde.

Já a gestante foi socorrida à UPA Central Osasco, onde foi medicada e liberada em seguida. Ainda de acordo com a SSP, ela solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso citado foi registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica no 5°DP de Osasco, que prossegue com as investigações.