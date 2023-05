Barueri promove Fórum sobre direitos e deveres do trabalhador com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri promove no dia 30 de maio, a partir das 8h30, o 1º Fórum sobre Direitos e Deveres voltado para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O fórum será composto por duas palestras: com médico do Trabalho e sanitarista, José Carlos do Carmo, que atua como auditor fiscal do trabalho e coordenador do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Ministério do Trabalho do Estado de São Paulo; e com a terapeuta ocupacional formada pela Universidade de São Carlos (UFSCar) e professora universitária pela Universidade de Brasília, Daniela da Silva Rodrigues.

Os interessados em participar do evento precisam se inscrever nesse site. A participação é gratuita e serão fornecidos certificados de participação.

O evento começa às 8h30 na sede da SDPD (Avenida Vereador Isaias Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).