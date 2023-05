PAT Santana de Parnaíba entrevista candidatos a auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais e porteiro nesta quarta-feira (24)

Nesta quarta-feira (24), às 10h, o PAT Santana de Parnaíba realiza entrevistas para candidatos (as) às vagas de auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais e porteiro (a).

As vagas de auxiliar de limpeza são apenas para mulheres com experiência e não necessita do ensino fundamental completo.

As vagas de auxiliar de serviços gerais são apenas para homens com experiência e ensino fundamental completo. Já as oportunidades para porteiro são para homens e mulheres com experiência, mas sem a necessidade do ensino fundamental completo.

Os candidatos devem levar documentos pessoais e currículo atualizado. PAT Poupatempo fica na Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha, Santana de Parnaíba.

Informações – PAT – 4154-2214 / 4156-3600.