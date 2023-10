Barueri realiza Dia Animal no próximo final de semana

No sábado (21) e domingo (22), das 9h às 17, o Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe o evento ‘Dia Animal’.

Os dois dias serão dedicados aos pets e seus tutores com sorteios de brindes, atendimento veterinário, pet shop, emissão do RGA de Barueri (Registro Geral do Animal), e feira de adoção para quem ainda não tem um animalzinho ou deseja adotar mais um amigo.

Haverá brinde especial para quem adotar um pet do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (CEPAD).

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza.