Fatec abre inscrições para vestibular com 1.320 vagas em Osasco e região

As inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual, para o primeiro semestre de 2024 começam nesta segunda-feira (16). Na região, são oferecidas 1.320 vagas nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

Entre os cursos presenciais e online oferecidos estão: gestão comercial, automação industrial, gestão financeira, desenvolvimento de software multiplataforma, eventos, gestão de negócios e pessoas, ciência de dados e jogos digitais – confira a relação completa dos cursos e vagas abaixo.

Alguns cursos presenciais terão disciplinas ministradas à distância, no formato online e síncrono de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso.

O processo seletivo será realizado por meio de exame previsto para ser aplicado no dia 7 de janeiro de 2024, às 13h, em local a ser divulgado.

Como se inscrever no vestibular da Fatec, com vagas na região de Osasco:

O período de inscrição começa amanhã (16) e vai até às 15h do dia 12 de dezembro, no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 84. Interessados podem solicitar a isenção da taxa até às 15h de sexta-feira (13), no mesmo site.

Além do vestibular na Fatec, estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Etec, com mais de 2,4 mil vagas nas cidades de Osasco e região.

CURSOS OFERECIDOS NAS FATECS DA REGIÃO:

Fatec Osasco – Pref. Hirant Sanazar

R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios /

Telefone: (11) 3603-9910 / E-mail: [email protected] / Site: www.fatecosasco.edu.br

Cursos oferecidos

Automação Industrial

Manhã – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Noite – 36 vagas

EaD – 40 vagas

Tarde – 20 vagas

Noite – 36 vagas

Manhã – 20 vagas

Noite – 28 vagas

Tarde – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Manhã – 28 vagas

Fatec Barueri

Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial / Telefone: (11) 4198-3121 / E-mail: [email protected] / Site: www.fatecbarueri.edu.br

Cursos oferecidos

Comércio Exterior

Tarde – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Manhã – 28 vagas

Manhã – 28 vagas Gestão da Tecnologia da Informação

Manhã – 36 vagas

Manhã – 36 vagas Gestão de Comércio Eletrônico

Noite – 20 vagas

Noite – 20 vagas Gestão de Negócios e Pessoas

Manhã – 20 vagas

Manhã – 20 vagas Gestão de Recursos Humanos

Noite – 36 vagas

Noite – 36 vagas Gestão Empresarial

EaD – 40 vagas

Transporte Terrestre

Noite – 20 vagas

Fatec Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia / Telefone: (11) 4184-8404 / (11) 4184-8408 ramais 719, 720

E-mail: [email protected] /

Cursos oferecidos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manhã – 36 vagas

Noite – 36 vagas

Manhã – 36 vagas

Manhã – 36 vagas Gestão Empresarial

EaD – 40 vagas

EaD – 40 vagas Jogos Digitais

Manhã – 28 vagas

Noite – 28 vagas

Manhã – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Noite – 28 vagas

Fatec Cotia

Rua Nelson Raineri,700 – Bairro do Lageado / Telefone: (11) 4616-3284 / E-mail: [email protected]

Site: fateccotia.edu.br/

Cursos oferecidos

Ciência de Dados

Noite – 36 vagas

Manhã – 40 vagas

No Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, período matutino, as disciplinas do 6º semestre serão ministradas no período NOTURNO e algumas disciplinas serão ministradas à distância, no formato online e síncrono de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso

Noite – 36 vagas

No Curso Superior de Tecnologia algumas disciplinas serão ministradas à distância, no formato online e síncrono de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso

Manhã – 40 vagas

Manhã – 40 vagas Gestão da Produção Industrial

Manhã – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Manhã – 28 vagas

Noite – 36 vagas

Fatec Santana de Parnaíba

Av. Tenente Marques, 5136 – Fazendinha / Telefone: (11) 2424-2757 / E-mail: [email protected]

Cursos oferecidos