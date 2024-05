Barueri recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo (25)

A Praça das Artes de Barueri recebe neste domingo (25) o Circuito Sesc de Artes. Das 14h às 18h, o público poderá aproveitar uma variada programação gratuita que incluirá apresentações musicais, teatrais, de dança e circo, além de oficinas de literatura, artes visuais e tecnologias.

Organizado em parceria entre o Sesc Osasco e a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri (Secult), o evento terá entrada gratuita.

No palco, o Grupo Samba de Agbara fará uma apresentação musical em formato de roda, interpretando clássicos de grandes nomes como Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Beth Carvalho. Já o espetáculo “Futebol das Palhaças”, da Cia. Asfalto de Poesia, promoverá diversão e reflexão sobre igualdade por meio do circo.

Também haverá uma mediação de leitura conduzida pelo Grupo de Artes DyroáBayá, que explorará os paralelos entre os saberes indígenas e o mundo literário. Oficinas práticas serão oferecidas pelo Coletivo Katurama, do Pará, com a criação de composições artísticas a partir de tintas naturais, e pelo Grupo Sucata Quântica, que ensinará a montar luminárias com materiais reaproveitados.

Para embalar a programação, o DJ Carlu comandará uma trilha sonora recheada de clássicos da MPB dançante, samba-rock, forró e canções regionais.

Veja a programação:

14h às 18h – Literatura: “Le´E Rima´Sa”, com Grupo de Artes Dyroábayá;

14h às 18h -Artes Visuais e Tecnologias: “Carimbos da Natureza”, com Coletivo Katurama, e “Luz e Tralhas: Construa Objetos Criativos”, com Sucata Quântica;

15h – Circo “Futebol Das Palhaças”, com Cia, Asfalto de Poesia;

16h30 – Música: Samba de Agbara;

Dj Carlu ao longo de toda programação.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.